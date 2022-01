Faustão na Band: saiba horário e como assistir ao programa

O programa "Faustão na Band", do apresentador Fausto Silva, será exibido nesta terça-feira (18), das 20h30 às 22h. A atração será transmitida ao vivo no canal de televisão Band e também no site da emissora, com programação de segunda a sexta toda semana.

Quadros que ficaram famosos sob o comando do apresentador como as 'Cassetadas do Faustão', a 'Pizzaria do Faustão', as 'Dança das Feras' e o 'Arquivo Pessoal' foram oficialmente incorporados à atração.

Retorno oficial de Fausto Silva

O programa, inclusive, marca o retorno de Faustão à Band após 34 anos. Antes de fazer história na Rede Globo, foi no local onde ele iniciou a carreira como apresentador.

Na estreia, realizada na noite de segunda (17), Faustão ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, por exemplo. Entre os convidados desta terça no programa, está o jornalista Chico Barney.

