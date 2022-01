Faustão na Band: saiba horário e como assistir à estreia do apresentador na emissora

O programa "Faustão na Band", do apresentador Fausto Silva, estreia nesta segunda-feira (17), às 20h30. A atração será transmitida ao vivo no canal de televisão Band e também no site da emissora, com programação de segunda a sexta-feira.

Após 34 anos, Faustão retorna à Band, grupo em que iniciou sua carreira na televisão. O novo programa terá quadros, musicais e revelação de talentos. Formatos que ficaram famosos sob o comando do apresentador como as 'Cassetadas do Faustão', a 'Pizzaria do Faustão', as 'Dança das Feras' e o 'Arquivo Pessoal' também terão espaço na atração.

O ballet do Faustão segue com o apresentador. O programa irá contar com 30 bailarinas no palco e mais de 400 pessoas na plateia. Dentre as novidades, está a atuação de Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do comunicador, como coapresentadores.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn