Saiba de onde vem a fortuna de Maíra Cardi, que investiu na carreira de 'coach de emagrecimento'

Autointitulada "Empresária do Emagrecimento", a digital influencer Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar do BBB 22, já é dona de milhões em fortuna, e pode aumentar a conta da família. Isso, porque, o companheiro é o favorito para o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show.

Assim como Arthur, Maíra também participou do BBB. Na 9ª edição, ela foi escolhida para entrar pela Casa de Vidro. E teve certo sucesso na edição e após ela, sendo a nona eliminada e participando de momentos importantes.

Recentemente, a paulista participou de um comercial para um banco e faturou R$ 700 mil. A publicidade foi exibida nos intervalos do BBB 22.

Além do império de empreendedora, ela mantém um canal no YouTube com 1 milhão de inscritos e possui mais de 8,1 milhões de seguidores no Instagram.

Eventos

Desde antes do reality, a paulista já trabalhava como modelo em emissoras de TV, desde os 18 anos. Mas foi após o BBB 9, com 25, que ela começou a deslanchar.

Conforme o jornal O Globo, à época casada com o empresário Greto Guariz, ela chegou a se mudar para os Estados Unidos, onde lançou uma marca de roupas para empreender junto ao marido, que tinha um centro de eventos. Eles ostentavam uma vida de luxo.

Coach de emagrecimento

Após se separar de Greto, Maíra Cardi entrou no ramo do emagrecimento. Ela se formou em nutrição esportiva e criou os programas "Seca Você", "Cura Você" e "O comando", plataformas de muito sucesso. A influencer já foi duramente criticada diversas vezes por incentivar dietas pesadas e também por gordofobia.

Ela chegou a atender famosas como Anitta, Cleo, Deborah Secco, Larissa Manoela e Samantha Schmütz. Questionada pelo programa de TV "Me Poupe", da apresentadora "Nathalia Arcuri", ela confirmou que já era milionária.

Na verdade, ela disse que já tem "muito mais" de R$ 1 milhão. Na entrevista, exibida no começo de 2021, ela disse que "dona de várias empresas", e que começou no ramo somente com R$ 800.

"Eu sou ótima pra fazer dinheiro, sei fazer dinheiro como ninguém", disparou.

Consultas caras

O jornal Extra publicou em abril do ano passado que Maíra cobra R$ 10 mil por sessões individuais de consulta sobre emagrecimento. Na promoção, 10 sessões saíam por R$ 50 mil.

Já o plano de dois meses podia custar até R$ 150 mil, a depender do pacote escolhido.