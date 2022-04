Novo papagaio aparece de surpresa para Ana Maria no 'Mais Você' e deve fazer exame de DNA

Ana Maria Braga recebeu mais um papagaio nos estúdios da TV Globo na manhã desta terça-feira (12) em meio a uma confusão para saber qual dos dois é o filho de Louro José. A história começou na última terça-feira (5), quando o primeiro foi entrevistado pelo repórter Fabrício Battaglini na porta da emissora.

Com um moicano na cabeça, a nova ave questionou a identidade do papagaio que já havia sido acolhido pela apresentadora e disse ser o verdadeiro filho de Louro. "Meu pai era torcedor roxo do Corinthians", alegou ele quando questionado sobre o papagaio icônico do 'Mais Você'.

Diante do impasse, a apresentadora revelou que o papagaio também deverá seguir os mesmos trâmites do anterior para entrar no estúdio de gravação do programa matinal: realizar o teste de Covid e o exame de DNA, com o intuito de comprovar o grau de parentesco com Ana e o Louro.

Filho do Louro José

Na semana passada, o primeiro papagaio apareceu para Ana de forma inesperada. "Eu estou sem documento. Vim de longe, voando... Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó", disse.

E o papagaio, hein? Será que ele é mesmo o filho do Louro José? Até o final da semana sai o resultado do teste de DNA 🦜✨ #MaisVocê pic.twitter.com/x0yNkrMsAB — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 12, 2022

Em resposta, a apresentadora falou o mesmo para o animal. "Fabrício, fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um bando de coisa [...]. É um papagaio. Mas até ser filho do meu filho, tem um caminho a percorrer, né? Quem sabe amanhã a gente se encontra?", comentou na ocasião.