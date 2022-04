'Novo' Louro José é ator e diretor artístico, diz colunista

O "novo" Louro José, papagaio que apareceu de surpresa no "Mais Você" nesta terça-feira (5) é um ator e diretor de teatro paulista Fábio Caniatto, que já atuou em séries infantis na TV Cultura.

A identidade foi descoberta pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. O personagem se disse filho de Louro José e neto de Ana Maria Braga.

"Eu estou sem documento. Vim de longe, voando... Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó", explicou o papagaio no programa.

Ana Maria se emocionou durante o programa. Ela relembrou a perda do original Louro José, seu amigo Tom Veiga, que morreu aos 47 anos em novembro de 2020.

Após o "Mais Você", a TV Globo publicou que o Louro conseguiu acesso à emissora, ganhando um cartão de visitante. Mais detalhes da história devem ser revelados nos próximos dias.

Quem é o novo Louro José?

Fábio Caniatto, além de ator, é pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos. Ele também atuou na série infantil "Que Monstro Te Mordeu" na TV Cultura.

Legenda: Fábio Caniatto manipula os bonecos de um programa infantil na TV Cultura Foto: Reprodução

Ele também é a pessoa que manipula os bonecos da série "Tá Certo?", também da Cultura. Conforme Leo Dias, ele já atuou como Orientador Artístico e Light Designer do "Programa Fábricas de Cultura", da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

Caniatto é diretor artístico da Una Cia e coordenador artístico da Cia Buzum!, uma companhia de espetáculos infantis.