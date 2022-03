Maíra Cardi dança com roupa feita de pães para divulgar nova música de Arthur Aguiar

Maíra Cardi chamou a atenção de internautas mais uma vez nesta quinta-feira (24) ao publicar um vídeo dançando com uma roupa feita de pães em homenagem ao marido, Arthur Aguiar, participante do BBB 22.

Com a roupa inusitada, Maíra fez uma coreografia da nova música de trabalho de Arthur em parceria com Matheus Fernandes, "Fora da Casinha". O ator e cantor tem como emoji de sua torcida um pão, após virar meme ao comer uma grande quantidade de carboidratos.

Segundo a influenciadora, o figurino foi produzido pela stylist Paty Passos. Ela também revelou que os pães usados no look eram de mentira. No vídeo, Maíra ainda deixou uma declaração de amor para o marido.

Assista ao vídeo

"Sim, eu sou o tipo de mulher que veste a camisa, que se entrega, que acredita, que briga, que luta, que cria o meme, que muitas vezes é o meme, empresária, esposa mãe MULHER! Na saúde na doença , na alegria e na tristeza! Conte comigo sempre meu amor, Arthur Aguiar", iniciou a influenciadora fitness.

"Eu não sei dançar, eu não gosto de dançar, eu não como pão eu não gosto de pão! Mas não é sobre mim, é sobre você! Sobre amor, sobre respeito, sobre lealdade, sobre perdão, sobre AMAR sobre ACREDITAR quando ninguém acredita mais….É sobre não desistir, é sobre promessa divina! Nosso pãozinho acaba de lançar mais um sucesso!", escreveu.