Maíra Cardi é criticada após falar de "estupro alimentar" em vídeo

A influenciadora Maíra Cardi se envolveu em uma polêmica na última quarta-feira (2) nas redes sociais após compartilhar um vídeo em que fala sobre "estupro alimentar", se referindo à atitude de pessoas que forçam outras a fazer ingestão exagerada de alimentos, mesmo que estas estejam de dieta.

O conteúdo foi compartilhado por Maíra no Tiktok e teve milhões de visualizações. No entanto, a coach foi duramente criticada por seguidores. Na gravação, a mulher de Arthur Aguiar, participante do BBB 22, é "obrigada" a comer uma torta doce, mas se recusa e diz: "estupro alimentar é quando a pessoa que diz que mais te ama, sua mãe, seu marido, sua melhor amiga quer te empurrar goela abaixo aquilo que você disse 'não'".

Além da repercussão entre o público, influenciadores também criticaram a coach, enquanto outros aproveitaram para fazer sátiras e paródias do vídeo que viralizou, como o cearense Yarley.

Críticas

Diversos perfis compartilharam o vídeo com comentários aversos à Cardi. "Vocês todos indignados com o episódio "estupro alimentar" de Mayra Cardi, quando a intenção dela é essa mesma: aparecer. Ela quer aparecer a qualquer custo, sendo para o bem ou para o mal e a internet até agora não entendeu isso e fica dando palco para a desinformação", argumentou um seguidor.

"Milhares de brasileiros não têm acesso ao básico para suas refeições diárias. Daí vem a coach diabólica demonizar comida falando em estupro alimentar", criticou outro. "Esse vídeo é de uma irresponsabilidade sem tamanho. O que ela quer falando de "estupro alimentar" se nem nutricionista ela é?", perguntou ainda uma internauta.