Maiara e Maraísa serão as novas técnicas do 'The Voice Kids'

A dupla Maiara e Maraisa estará na próxima temporada do 'The Voice Kids'. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (31). As gêmeas vão assumir as cadeiras como técnicas, ao lado de Michel Teló e Carlinhos Brown. A sétima temporada do reality deve estrear em maio, na TV Globo.

"É uma experiência nova e bem desafiadora, estamos muito ansiosas. A posição de técnica é bem bacana, poder dividir conhecimento é incrível, mas tem a dificuldade da escolha. Essa parte temos certeza de que será bem complicada. Quando recebemos o convite, só me veio a imagem da cadeira virando, e eu acho isso um máximo", diz Maiara.

A irmã Maraisa lembra que a dupla começou a se apresentar ainda na infância. “Participar do ‘The Voice Kids’ é como reviver um pouco de nossa história. São tantos os talentos desconhecidos espalhados pelo Brasil, e o ‘Voice’ tem o poder de apresentar alguns deles para muitas pessoas”.

A dupla substitui Gaby Amarantos, jurada na edição de 2021, mas que está no ar na novela Além da Ilusão.

Boas-vindas

O anúncio das novas técnicas foi feito no Encontro, e o vídeo foi publicado no perfil da dupla e da TV Globo. Na legenda da publicação, a emissora escreveu: "Eu ouvi novidades no The Voice Kids? Sejam bem-vindas, Maiara & Maraisa! Nossas técnicas estão prontinhas para se juntar ao time. Quem vai assistir com a gente?".

O ‘The Voice Kids’ é apresentado por Márcio Garcia e tem Thalita Rebouças nos bastidores. O reality irá ao ar aos domingos e tem previsão de estreia em maio.