'The Voice Kids' estreia nova temporada neste domingo (1º)

Estreia neste domingo (1º) a nova temporada do programa 'The Voice Kids', na TV Globo. O programa marca a estreia das novas juradas, Maiara & Maraisa, que dividirão a bancada de júri com os veteranos Michel Teló e Carlinhos Brown. Esta será a 7ª temporada do reality show musical.

“Quando você fala de crianças mostrando o talento não tem estratégia nenhuma. É muito mágico. Eu nunca imaginei que seria tão mágico assim”, afirma Maiara. “Com cada criança é um aprendizado diferente. É incrível viver isso. O ‘The Voice Kids’ é uma das coisas mais lindas que já fiz na minha vida”, dialoga Maraisa.

Ganhador de muitas edições como técnico do reality, Teló diz que costuma "ouvir o coração".

“A gente vem de coração aberto, pronto para acolher todo o tipo de estilo e todas as crianças. Cada temporada é impressionante. O programa se supera e vão aparecendo crianças que cantam muito. A gente já está se emocionando muito nessa temporada. O programa tem essa energia boa de divertir mesmo,” conta o técnico.

Carlinhos Brown analisa que todos os programas da franquia ‘The Voice’ cumprem o papel de descobrir novos talentos. “Eu acredito que o que nós fazemos aqui no ‘The Voice Kids’, no adulto ou no ‘The Voice +’ é uma única coisa: nós prestamos atenção ao outro e é através da canção, através das melodias. O que as crianças nos trazem não pode sofrer nenhum tipo de pressão. Aqui é o talento que comanda,” afirma.

The Voice Kids

O programa, que será exibido logo após a Temperatura Máxima, nas tardes de domingo na Globo, é apresentado por Marcio Garcia, com Thalita Rebouças nos bastidores.