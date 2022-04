Márcio Garcia sofre acidente em treino e dá entrada em hospital para cirurgia de emergência

O apresentador Márcio Garcia, 51, precisou ser hospitalizado para cirurgia de emergência, no Rio de Janeiro, após romper o tendão da mão direita num treino em casa.

Em vídeo postado no Instagram, Márcio aparece em maca no quarto do hospital, ao lado da esposa, Andréa Santa Rosa, antes de ter alta.

"Tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas nada grave. Foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão, que eu tive durante o treino", explicou Márcio, em vídeo publicado no seu perfil. “A cirurgia foi um sucesso”, complementou.

Já na quinta-feira (14), o apresentador voltou a atualizar o estado de saúde, comemorando a alta hospitalar. “Passando só pra dizer que estou 100%. Já, já, tô de volta à ativa!”, comemorou.

Márcio Garcia também comentou sobre o retorno, no dia 1º de maio, do reality musical The Voice Kids, do qual foi anunciado como apresentador em março de 2021.