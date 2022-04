Rihanna e A$AP Rocky teriam sido vistos conversando em restaurante de Los Angeles, diz jornal

Rihanna e A$AP Rocky teriam encerrado o relacionamento entre os dois em um restaurante em meio ao choro da cantora, segundo divulgou o tablóide britânico The Sun. O rumor surge após informações, ainda não confirmadas, de que o rapper teria traído a cantora e empresária com a designer Amina Muaddi.

A história chamou atenção da imprensa mundial na noite de quinta-feira (14), quando o jornalista Louis Pisano divulgou a informação. Até o momento, no entanto, os representantes dos dois artistas não se pronunciaram sobre o caso.

Conforme relato do The Sun, Rihanna teria descoberto a traição dos dois, algo que teria acontecido durante a última Semana de Moda de Paris.

Uma fonte do jornal afirma que o então casal, que está esperando o nascimento do primeiro filho, foi visto em um momento conturbado em um restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos. A dona do hit 'Umbrella' teria, inclusive, deixado o local sozinha.

A surpresa por conta da traição surge dias após uma entrevista de Rihanna para a US Vogue, na qual falou sobre a relação com o namorado e do quanto confiava nele agora, prestes a dar à luz.

"Eu apenas sinto que posso fazer qualquer parte da minha vida do lado dele", disse à publicação. Rihanna também falou sobre a gravidez e de como estava ansiosa para ser mãe.

Procurados pelo The Sun, Rihanna, A$AP Rocky e Muaddi ainda não se pronunciaram sobre os rumores.

Quem é Amina Muaddi, suposto affair de Asap?

Foto: Reprodução

Amina Muaddi é uma famosa designer de sapatos. Ela foi contratada por Rihanna para o show/desfile da Savage x Fenty, marca da cantora. Ela gostou da parceria e convidou a designer para compor uma coleção de sapatos para sua empresa.

As sandálias de tiras e saltos piramidais são a marca registrada do trabalho da designer. Amina também já desenhou modelos para celebridades como as irmãs Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner, e a cantora Dua Lipa.

Coleção de sapatos com Asap

Em dezembro do ano passado, Muaddi publicou uma foto ao lado de Asap para divulgar uma coleção de sapatos que criaram juntos. A parceria ainda foi divulgada na revista Vogue. "Nós trabalhamos nessa colaboração por mais de um ano. Estamos muito animados para finalmente compartilhá-la com o mundo", escreveu a designer na época.

Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, Muaddi já publicou várias fotos de Rihanna usando suas criações. O último post da designer, inclusive, foi um clique da artista na última quarta-feira (13). Fãs da cantora deixaram diversos comentários questionando Amina sobre a suposta traição.