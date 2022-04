Quem é Amina Muaddi? Conheça mulher apontada como pivô de separação de Rihanna e Asap Rocky

Amina Muaddi já era um nome conhecido mundialmente na moda, mas foi nesta quinta-feira (14) que a designer de sapatos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Na rede social, o jornalista Louis Pisano afirmou que Amina foi pivô da suposta separação de Rihanna e ASAP Rocky. Segundo Louis, a cantora teria descoberto uma traição do rapper com a designer de sapatos, o que ocasionou o fim da relação.

Os rumores da infidelidade tomaram conta das redes sociais e fãs da cantora deixaram diversos comentários questionando Amina sobre a suposta traição.

Designer já trabalhou com Rihanna e Asap

Muaddi nasceu na Romênia e ficou conhecida pela forte inspiração na moda urbana e estilos dos anos 1990 para sua criação de sapatos. As sandálias geométricas com tiras amarradas na perna criadas pela designer viraram moda entre celebridades como Rihanna, Dua Lipa e as irmãs Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner.

Ela ainda foi contratada por Rihanna para o show/desfile da Savage x Fenty, marca da cantora. Riri gostou da parceria e convidou a designer para compor uma coleção de sapatos para sua empresa.

Coleção de sapatos com Asap

Em dezembro do ano passado, Muaddi publicou uma foto ao lado de Asap para divulgar uma coleção de sapatos que criaram juntos. A parceria ainda foi anunciada na revista Vogue. "Nós trabalhamos nessa colaboração por mais de um ano. Estamos muito animados para finalmente compartilhá-la com o mundo", escreveu a designer na época.

No Instagram, Muaddi já publicou várias fotos de Rihanna usando suas criações. O último post da designer, inclusive, foi um clique da artista na última quarta-feira (13).

Marca de Amina Muaddi

Em 2013, Amina co-fundou sua primeira marca, a Oscar Tiye, no Riviera del Brenta, famosa região de fabricação de calçados na Itália. Em 2018, criou a própria marca, homônima.

Muaddi se tornou a queridinha das celebridades quando criou o salto em formato de pirâmide, que se tornou sua assinatura de design e febre na moda.

A designer chegou a superar mestres como Manolo Blahnik e Jimmy Choo. Segundo dados da Forbes de 2020, as vendas da marca de Muaddi haviam tido um crescimento de 400% em relação a 2019, quando foi escolhida como "Empreendedora do ano" pela revista GQ do Oriente Médio.

Amina frequentou o Instituto Europeu de Design e trabalhou como estilista na" L'Uomo Vogue" e na "GQ".