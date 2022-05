Silvio Santos volta a apresentar programa após nove meses afastado da TV

Silvio Santos voltou oficialmente para as telinhas neste domingo (1º). Após nove meses afastado, o apresentador retornou ao comando de seu programa no SBT. A volta de Silvio rendeu homenagens e até mensagem especial do ex-presidente Fernando Collor.

"Olá, Silvio. Tudo bem? Estou muito feliz por saber que você está de volta. Depois de uma temporada que nos deixou aqui sozinho, sem a sua companhia, você voltou. Agora, parabéns pela sua família, que substituiu você muito bem, mas a alegria de todos nós é que você está de volta. E olha lá, Silvio... Se prepara que eu vou disputar com você aquele jogo das três pistas", disse Collor, em vídeo publicado no Instagram.

O 'Homem do Baú' estava afastado das gravações da TV desde agosto do ano passado, quando contraiu Covid-19 e foi hospitalizado. Durante esse período, ele ficou em confinamento na sua residência nos Estados Unidos.

Neste domingo, o apresentador foi recebido com carinho pela plateia. “Silvio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver”, clamou o público.

“Impressionante como Silvio Santos se reinventa. Inacreditável que no auge dos seus 91 anos ele se levanta como um gigante pronto para transpirar sua alegria única e personalidade singular. Todos com muita saudade! Que vida inspiradora. Você é muito amado”, escreveu Patrícia Abravanel nas redes sociais. A herdeira de Silvio assumiu o comando do programa dominical do pai nos últimos programas.

