Silvio Santos é condenado a pagar R$ 50 mil por pergunta sobre sexo a criança

A Justiça de São Paulo condenou o apresentador Silvio Santos e o SBT a pagarem uma indenização de R$ 50 mil a uma menina que participou do programa com Silvio Santos. Ao entregar um prêmio de R$ 1.000 à criança, o apresentador, rindo, perguntou: "O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?".

A pergunta deixou todos — a mãe, a criança e os jurados do programa — constrangidos. O desembargador José Aparício Coelho Prado Neto, relator do processo no Tribunal de Justiça, destacou que o episódio teve grande repercussão nas redes sociais e na mídia em geral: "Um imenso constrangimento à garota", disse.

Cerceamento ao direito de defesa

De acordo com as informações do UOL, Silvio Santos e o SBT, que já haviam sido condenados em primeira instância, se defenderam no processo argumentando que a pergunta precisa ser analisada no seu contexto e houve cerceamento ao direito de defesa, pois o programa não foi examinado na íntegra pela Justiça.

A mãe da menina afirmou no processo que o episódio foi um "vexame". Ela pleiteava uma indenização por danos morais de R$ 998 mil, mas o Tribunal de Justiça confirmou os R$ 50 mil estipulados na decisão de primeira instância, valor que ainda será acrescido de correção monetária e juros desde o início do processo.

O apresentador e a emissora ainda podem recorrer.