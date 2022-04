Silvio Santos volta às gravações no SBT e explica motivo de demissão de Lívia Andrade

O apresentador Silvio Santos voltou às gravações do programa de auditório que comanda no SBT e aproveitou para falar sobre a demissão de Lívia Andrade da emissora. A modelo e atriz participava do 'Jogo dos Pontinhos' no 'Programa Silvio Santos'.

"Só foi demitida porque ela ganhava muito mais do que nós poderíamos pagar", argumentou o dono do SBT.

"A Lívia Andrade saiu porque o ordenado era alto e, ao invés de mandar embora alguém que precisa do emprego, temos que mandar embora aqueles que não precisam", continuou na mesma explicação em entrevista ao jornalista Roger Turchetti.

Outra demissão

Enquanto isso, sobre Carlinhos Aguiar ele não soube explicar o motivo exato.

"O Carlinhos eu não sei o porquê ele foi, até porque ele tinha um ordenado até modesto… Manda o Carlinhos procurar quem tem que procurar, que eu vou avisar que pode contratar", finalizou sobre o assunto.