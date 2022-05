MasterChef Júnior: veja como se inscrever para nova temporada

As gravações da 2ª temporada do MasterChef Júnior estão previstas para acontecer entre os meses de agosto e setembro deste ano. As inscrições foram abertas para os novos participantes, que devem ter entre 8 a 13 anos de idade.

A inscrição acontece no site oficial da Band. A versão infantil do programa deve ter estreia ainda em 2022.

Segundo o portal do MasterChef, dentre algumas regras para validar a inscrição, estão:

Responder as perguntas do fomulário com honestidade;

Ter entre 8 até 13 anos de idade;

Preencher totalmente o formulário (se ficar incompleto será desclassificado);

Enviar foto e vídeo no momento da inscrição;

Criança deve se comprometer a estar presente em todos os dias de filmagem;

As gravações estão previstas para os meses de agosto e setembro de 2022, a maioria na cidade de São Bernardo do Campo, mas as datas podem mudar.

MasterChef 2022

A versão adulta do reality teve estreia no dia 16 de maio, na Band. A nova temporada do programa iniciou com 16 participantes às 22h30.

O reality tem como apresentadores Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça. O programa segue com Ana Paula Padrão sendo apresentadora.