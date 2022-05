MasterChef divulga os participantes da nova temporada; veja

Com estreia marcada para a próxima terça-feira (17), a 9ª temporada do MasterChef na Band terá 16 cozinheiros batalhando pelo título de melhor chef. O elenco desse ano tem pessoas com idades entre 20 e 50 anos.

Os nomes dos participantes foram revelados pela emissora nesta terça-feira (10). A estreia acontece a partir das 22h30, após o Faustão na Band.

O prêmio, além do troféu MasterChef, é R$ 300 mil. Serão 17 episódios com provas misteriosas e exóticas até a grande final.

Confira os cozinheiros do MasterChef 2022:

Adílio

Legenda: Adílio Foto: Divulgação

O cozinheiro é natural de Pirenópolis, Goiás, tem 29 anos e é missionário.

Bruno

Legenda: Bruno Foto: Divulgação

Aos 34 anos, Bruno é dentista e mora em Barroso, Interior de Minas Gerais.

Daniel

Legenda: Daniel Foto: Divulgação

De Paulínia (SP), Daniel tem 41 anos e é vendedor.

Edleide

Legenda: Edleide Foto: Divulgação

Dona de casa, Edleide tem 42 anos e é moradora de São Luís do Maranhão.

Fernanda

Legenda: Fernanda Foto: Divulgação

A engenheira civil Fernanda tem 29 anos e mora em Uberlândia (MG).

Fernando

Legenda: Fernando Foto: Divulgação

Cozinheiro amador e artesão, Fernando tem 36 anos e ainda é vendedor de produtos eróticos e tarólogo. Ele é de São Paulo (SP).

Genesca

De São Borja (RS), Genesca tem 40 anos e é esteticista.

Jason

Jason é empresário e natural de Florianópolis (SC). O participante tem 40 anos.

Larissa

Legenda: Larissa Foto: Divulgação

Com 24 anos, Larissa é veterinária e mora em Belo Horizonte (MG).

Lays

Legenda: Lays Foto: Divulgação

Designer, Lays mora em São Paulo (SP) e tem 29 anos.

Mário

Legenda: Mário Foto: Divulgação

Morador de Niterói (RJ), Mário tem 33 anos e é médico veterinário.

Melina

Legenda: Melina Foto: Divulgação

Melina é baiana de Salvador, estudante de letras e tem 29 anos.

Mitiko

Legenda: Mitiko Foto: Divulgação

Dentista, Mitiko tem 38 anos e é natural de Presidente Prudente (SP).

Paraskevi

Legenda: Paraskavi Foto: Divulgação

Natural de Tessalônica, Grécia, Paraskevi é a única participante estrangeira do reality nesta temporada. Ela tem 51 anos e é organizadora de eventos.

Rafael

Legenda: Rafael Foto: Divulgação

Morador do Rio de Janeiro (RJ), Rafael tem 23 anos e é gamer.

Renato

Legenda: Renato Foto: Divulgação

Aos 33 anos, o participante renato é agente de saneamento básico e mora em Capitão do Poço (PA).