Atriz Anna Rita Cerqueira critica participação de Jade Picon em novela

Após a ex-BBB Jade Picon ser aprovada para atuar em "Travessia", novela escrita por Glória Perez, a atriz Anna Rita Cerqueira criticou o fato de a influenciadora, sem a devida formação para a profissão, ter sido chamada para o folhetim.

Nos seus stories do Instagram, a intérprete de Flaviana em Malhação (2014) compartilhou nesta terça-feira (10) uma manchete sobre a participação de Jade na trama, que vai substituir "Pantanal" a partir de outubro.

A atriz destacou trecho de uma entrevista em que a influenciadora afirma ter "vontade de se aventurar no teatro".

"Se aventurar no teatro (risos). Na minha época isso significava anos de estudo, panfletar para encher o teatro e ainda receber por fim de semana o que não pagava nem a ida nem a volta do teatro", escreveu a atriz.

Anna Rita ainda afirmou: "Sem comentários. Amanhã vou acordar e virar médica, ou quem sabe advogada. Bora que estudar não ta com nada", disparou. Ela também comentou um perfil na rede social que compartilhou a notícia. "Eu amanhã viro cientista, curtam minhas últimas fotos para eu me qualificar".

Critérios

Mais tarde, a atriz compartilhou a conversa que teve com uma seguidora, sobre os atuais critérios utilizados na teledramaturgia. Ao responder à mensagem da usuária, Anna se posicionou dizendo não ter nada contra Jade, e sim contra o que essa decisão representa para a classe artística.

"Não desejo mal a ela, inclusive acho uma mulher com excelente potencial, como influencer ela é ótima, fotografa muito bem e lutou para ta ali, podia ser qualquer pessoa que nunca tivesse atuado ou estudado ser escolhida, não foi algo em relação a ela e sim o que representa", disse.

Desde a saída do BBB 22, Jade falou sobre o interesse em fazer trabalhos como atriz. "Sempre foi um sonho meu", declarou ela em entrevista enviada pela Comunicação da Globo. Conforme o Observatório da TV, o tamanho do papel da novata ainda vai ser discutido entre as partes.