Marcos Breda fala pela primeira vez após acidente de moto

Marcos Breda, 61 anos, falou pela primeira vez após o acidente de moto que sofreu na última sexta-feira (6), resultando em o fêmur esquerdo, a clavícula direita e um par de costelas quebrados. Segundo o ator declarou em entrevista à Quem, a queda foi motivada após receber luz alta de um condutor em sentido contrário.

"Estava com muito trânsito, e um carro vindo na direção contrária com luz alta me ofuscou por um segundo e não vi um quebra-mola praticamente invisível, mal sinalizado. Passei por ele sem me preparar e fui cuspido da minha moto para a frente, saí rolando pelo asfalto", contou Marcos.

O ator foi resgatado pelos bombeiros e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, onde recebeu os primeiros-socorros. Ele foi transferido para o Hospital Badim, onde passou por procedimentos cirúrgicos para ser implantada uma haste de titânio na perna esquerda após a lesão no fêmur. Na manhã desta terça-feira (10), Marcos informou que dará início a um longo período de recuperação e fisioterapia. Segundo disse, ele poderá estar totalmente recuperado em aproximadamente dois meses e sem nenhuma sequela. "Grato demais pela sorte de estar vivo e ter ao meu lado, longe ou perto, virtual ou físico, tanta gente amada que tem me ligado, escrito e entrado em contato de todas as maneiras possíveis para me desejar pronto reestabelecimento e mandar luz, carinho, amor e boas energias" agradeceu. Alta em breve A assessoria do ator disse que ele está bem e deverá receber alta em breve. No entanto, sua rotina sofrerá adaptações devido às lesões e ao processo de recuperação. Marcos Breda está no elenco da novela Reis, da Record TV. Além disso, o artista estava dirigindo a peça Ele, Ela e uma Garrafa de Vodka, que estreou em 2 de maio. Além disso, Marcos começaria a atuar em dois filmes cujas gravações estavam marcadas para o segundo semestre desse ano: Um Dia Cinco Estrelas e Perseguição e Ser, sendo que neste último atuaria ao lado do filho, Daniel Breda.