Ator Marcos Breda sofre acidente de moto, quebra o fêmur, clavícula e costela

O ator Marcos Breda, 61, sofreu um acidente de moto e acabou tendo várias lesões pelo corpo. Ele quebrou o fêmur esquerdo, a clavícula direita e uma costela do lado direito quando voltava para casa, na noite da última sexta-feira (6), no Rio de Janeiro.

De acordo com o portal da Quem, o ator contou que tinha gravado cenas na novela "Reis", da Record, na qual faz o personagem Banaá, e saiu da emissora por volta das 21h. Ele seguia de moto pela Estrada do Rio Morto, em Vargem Grande, na Zona Oeste da cidade, quando passou por um quebra-molas sem vê-lo.

"Estava muito trânsito e um carro vindo na direção contrária com luz alta me ofuscou por um segundo e eu não vi um quebra-mola praticamente invisível, mal sinalizado. Eu passei por ele sem me preparar e fui cuspido da minha moto para a frente, saí rolando pelo asfalto", explicou o ator, ainda no hospital.

Atendimento médico

Marcos foi resgatado pelos bombeiros e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu os primeiros-socorros. Após acionar seu plano de saúde ele foi transferido para o Hospital Badim. No procedimento, ele recebeu uma haste de titânio na perna esquerda.

Além da novela, Marcos está atualmente dirigindo a peça "Ele, ela e uma garrafa de vodka", que estreou na última segunda-feira (2). No segundo semestre, ele gravará dois filmes, "Um Dia Cinco Estrelas", e "Perseguição e Ser".