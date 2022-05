Jade Picon fez teste com Chay Suede em papel aprovado para novela de Glória Perez

A ex-BBB Jade Picon foi aprovada para atuar "Travessia", novela escrita por Glória Perez, após realizar um teste com o ator Chay Suede. A informação foi divulgada pelo jornal Extra, em publicação nesta terça-feira (10).

De acordo com o jornal carioca, Jade Picon precisou convencer os diretores do potencial como atriz e ainda passou por outro teste, dividindo a cena com Chay Suede, com quem ela vai se envolver na história.

Na novela, a personagem de Jade, uma das principais, será uma espécie de antagonista da heroína que vai ser interpretada por Lucy Alves.

A trama, com previsão para estrear em outubro deste ano, no lugar do "Pantanal", terá como tema central a relação do homem com a tecnologia.

Sonho antigo

Desde a saída do BBB 22, Jade falou sobre o interesse em fazer trabalhos como atriz. "Sempre foi um sonho meu", declarou ela em entrevista enviada pela Comunicação da Globo.

Conforme o Observatório da TV, o tamanho do papel da novata ainda vai ser discutido entre as partes.