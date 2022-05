Jesse Williams aparece em nu frontal na Broadway e tem imagens divulgadas nas redes sociais

O ator Jesse Williams, conhecido pelo papel do médico Jackson Avery na série 'Grey's Anatomy', virou assunto nas redes sociais após ter imagens dele completamente nu divulgadas. As fotos e vídeos foram gravadas durante cenas feitas por ele na peça 'Take Me Out', na Broadway.

Confidencialidade

Os registros, no entanto, foram feitos ilegalmente, quebrando o acordo de confidencialidade a que se propõem os espectadores da peça. Assim que entram no teatro, em Nova York, eles são orientados a deixar os celulares e dispositivos eletrônicos em uma espécie de lacre, que só pode ser aberto na saída, no looby do espaço.

Entretanto, não foi o que aconteceu na apresentação. As imagens apareceram pela primeira vez no site erótico GayBlog.ca e, logo depois, passaram a ser replicadas sem parar nas redes sociais.

Legenda: Jesse Williams é o protagonista da pela 'Take Me Out', da Broadway Foto: reprodução/Instagram

Indicação ao Tony

Na peça, revival da obra de Richard Greenberg, Jesse interpreta Darren Lemming, estrela de baseball que sai do armário e sofre com os preconceitos. Por conta do papel, Williams recebeu uma indicação ao Tony Awards, prêmio de teatro dos Estados Unidos.

O vídeo foi gravado na primeira fila do teatro e, além de Jesse, parte do elenco masculino da peça também aparece nu durante a cena de banho.