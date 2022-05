Avril Lavigne anuncia show em São Paulo em setembro

Os fãs da cantora Avril Lavigne no Brasil já podem marcar na agenda um reencontro com a canadense, em São Paulo. Ela anunciou no Instagram que se apresentará no Espaço das Américas, no dia 7 de setembro.

Ainda não há informações sobre valores dos ingressos. Sabe-se, porém, que haverá uma pré-venda para clientes de um banco digital em 13 e 14 de maio, enquanto a venda geral começará em 16 de maio.

Lançado há poucos meses, Love Sux é o sétimo álbum da carreira da canadense, ícone do início dos anos 2000 com hits como “Sk8er Boi” e “Complicated”.

Antes dele, o último lançamento da cantora tinha sido Head Above Water, de 2019.