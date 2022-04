Justin Bieber anuncia show extra em São Paulo; ingressos chegam a R$ 1 mil

Após ter os ingressos esgotados para o Rock in Rio e para a apresentação em São Paulo, Justin Bieber anunciou que fará um show extra na capital paulista. O show adicional será no Allianz Parque, no dia 15 de setembro. Já a primeira apresentação será do dia 14 de setembro, no mesmo estádio.

O artista é uma das principais atrações do palco mundo, no Rock in Rio, que acontece no dia 4 do mesmo mês. Quase 1 milhão de pessoas chegaram a ficar na fila (online) para a compra, segundo anunciou o festival nas redes sociais.

Os shows fazem parte da turnê do álbum "Justice", o sexto da carreira do cantor, lançado em março do ano passado.

Ingressos

Os ingressos para o show extra no Allianz Parque começam a ser vendidos para o público geral a partir do dia 25 de abril. O valor das entradas custa de R$ 350 (cadeira superior) a R$ 1 mil (pistas premium). As vendas estão disponíveis pelo site.

"Justice VIP Experience"

Em um dos pacotes de venda dos ingressos, o artista cobra R$ 5.500 por foto em grupo com ele. O pacote "Justice VIP Experience" foi detalhado no site em que os ingressos para o show serão vendidos.

Além da foto em grupo, com no mínimo quatro pessoas, o fã também terá direito a um tour pelos bastidores do show no Allianz Park e a um ingresso com entrada prioritária e adiantada na pista premium azul. Em relação às fotos, ficou definido que as fotos individuais com o artista foram proibidas.

Outro privilégio das pessoas que comprarem esse pacote é a não necessidade de pegar filas para comprar o merchandising oficial da turnê. Também receberão:

Brindes como prints exclusivos;

Um cordão com uma credencial comemorativa da turnê;

Um "presente especial" ainda não especificado.

