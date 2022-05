Cearense Igor Jansen, astro de 'Poliana Moça', inicia carreira no teatro; assista à entrevista

O cearense Igor Jansen, 18, intérprete do personagem João em "Poliana Moça", avança na carreira como ator. Há cinco anos morando em São Paulo com a família, ele divide as gravações da novela com trabalhos publicitários, ensaios da primeira peça da carreira e momento de lazer com amigos.

O primeiro trabalho audiovisual de Igor Jansen foi no cinema, sendo o personagem Piolho — no filme Shaolin do Sertão. "Passei por uma seleção de testes até conseguir o papel. Esse filme me impulsionou e me deu oportunidade que os produtores de elenco me observaram para fazer o personagem João, em 'Aventuras da Poliana'. Foi muito prazeroso".

Em 2022, a novela ganhou uma nova fase com os personagens vivendo o período da adolescência. Ao mesmo tempo, Igor atingiu a maioridade. "Hoje, estou com 18 anos. Na época da escola, acordava às 5h para ir à escola. De lá, partia para o SBT. Só chegava em casa a noite. Então, como era o meu pai ou mãe que acompanhava, só via um deles pela noite", lembra o cearense sobre conciliar a vida estudantil com a novela.

Igor Jansen Ator Atualmente, tem dias que a gente tem seis cenas. Outro, que temos 25. Meu recorde foi de 36 cenas em uma dia. Fora isso, tem publicidades e meus momentos de lazer.

Já no início da carreira, Igor Jansen deu o primeiro beijo em uma cena de novela. A ação aconteceu com Sofia Valverde, a Poliana. Mesmo com o nervosismo, o entrosamento dos dois nas gravações deixou o capítulo mais leve.

"Estava nervoso. Tive a oportunidade de fazer a cena do beijo com uma grande amiga. A gente levou essa cena de uma forma muito profissional e respeitosa. Foi a parte mais importante. Tivemos ensaios antes como preparador que explicou pra gente essa experiência", ressalta o cearense.

Primeiro musical da carreira

O jovem cearense acaba de ingressar no primeiro papel da carreira no teatro. Em "13 - O Musical", Igor Jansen interpreta Evan Goldman.

Na narrativa, logo após se mudar de Nova York para uma pequena cidade em Indiana, o personagem precisa lidar com problemas típicos da adolescência. O divórcio dos pais, a preparação para seu Bar Mitzvá, escola nova e amigos são alguns exemplos de dilemas que Evan enfrenta.

Igor Jansen comenta com alegria a possibilidade de se observar em um novo ambiente com reação em tempo real do público. Ele lembra que quando teve o primeiro papel na TV ainda tinha dificuldades para entender o trabalho de ator.

Igor Jansen Ator Quando eu cheguei na novela, eu cheguei muito cru. Não tinha estudado muito o ator em si, a arte da atuação. Então, foi um processo de aprendizado pra mim. Tanto na parte de decorar texto e formação de personagem.

O cearense destaca ainda que as novelas foram verdadeiras escolas para ele se entender como ator. O ator de decorar textos, por exemplo, foi um desafio. "No início era muito difícil, eu pegava o texto dez vezes até decorar. Tinha bifões, como a gente fala, que era difícil. Você vai pegando com o tempo, vai apreendendo a memorizar".

Igor é fã de atividades físicas

Fãs-clubes e uso de redes sociais

Mesmo ainda muito novo, Igor Jansen já tem fãs-clubes com quatro anos de existência.

"Tenho fãs que tão comemorando quatro anos que me acompanham. Uma galera que tá desde o início comigo. Mandando comentários lindos. Muitas vezes me ajuda no meu dia a dia. Todo mundo tem seus dias de alegria, cansaço, triste, e o público me ajudam muito nesses períodos", explica o jovem ator.

Uma preocupação do cearense com a chegada da vida adulta é o uso de rede social. Diariamente, ele recebe comentários de perfis sem identificação com textos mais sensualizados sobre a forma física dele.

"Posto muitos vídeos sem caminha, dançando, a gente tenta suprir algumas palavrinhas para os mais novos não terem esse impacto", explicou o jovem.

Por fim, Igor indica a quem deseja ingressar nas artes a buscar conhecimento técnico em escolas de teatro. "O mundo das artes é incrível. Você descobre novas experiencia e sentimentos a cada papel".