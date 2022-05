MasterChef 2022 estreia hoje, terça-feira (17): veja horário e como assistir

Os fãs do reality MasterChef devem ficar atentos na Band, nesta terça-feira (16). A nova temporada do programa estreia com 16 participantes às 22h30.

O reality tem como apresentadores Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça. O programa segue com Ana Paula Padrão sendo apresentadora.

Como assistir o MasterChef?

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia hoje, terça-feira (17), às 22h30, após o Faustão na Band. O programa é exibido pela Band, TV aberta.



O MasterChef também pode ser visto pelo site da Band e pelo aplicativo BandPlay.

Como será o primeiro episódio

Logo no primeiro episódio, os participantes enfrentam a temida Caixa Misteriosa. Dentro de cada compartimento, eles encontram uma versão MasterChef de uma receita que é muito importante na vida de cada um.

Mas, quando acham que vão reproduzir o prato já conhecido, vem a surpresa: Ana Paula Padrão avisa que os ingredientes deverão ser trocados entre os adversários.

Eles também serão desafiados a experimentar sorvetes com sabores exóticos, como feijoada, shoyo, pimentão, wasabi, moqueca, tomilho, coentro, entre muitos outros. Aquele que tiver o paladar mais aguçado e fizer o maior número de acertos se salva da berlinda.

Na primeira prova de eliminação da temporada, eles deverão criar uma receita onde o coelho seja o protagonista. Os competidores terão de limpar e manipular o animal inteiro. Erick Jacquin dará uma aula sobre como preparar este clássico.