Gretchen é condenada por expor comentário de seguidor no Instagram

A cantora Gretchen foi condenada a indenizar um seguidor por danos morais após expor um comentário dele, sem preservar o nome e a imagem, em publicação nos stories do Instagram. A informação foi divulgada pelo portal Migalhas, nesta sexta-feira (26).

Conforme o portal especializado em direito, a decisão é da turma recursal dos JEC de Nova Iguaçu (RJ) ao manter a sentença. O valor da indenização foi fixado em R$ 5 mil.

"A roupa é horrível mas pela causa que esta sendo leiloada acho importante", escreveu o seguidor que se sentiu ofendido.

Em seguida, a cantora compartilhou o comentário em seus stories, sem ocultar o nome e a imagem do autor, e escreveu o seguinte: "Acabei de fazer um post sobre uma roupa de show q usei no Carnaval do Netflix que está sendo leiloada pra ajudar pessoas q fazem tratamento de HIV. E olha o q essa pessoa que diz ser blogueira escreveu".

À Justiça, o seguidor da cantora declarou que o compartilhamento do comentário dele foi no sentido de ridicularizá-lo e sustentou que houve danos à sua honra e imagem.

"Expostos de uma forma não muito positiva"

Em 1º grau o pedido autoral foi julgado procedente. A sentença foi homologada pelo juiz de Direito substituto Francisco Emilio de Carvalho Posada, do 4º JEC de Nova Iguaçu.

O juízo de origem considerou que o nome e a imagem do autor foram expostos de uma forma não muito positiva, sendo ridicularizado por terceiros, seguidores de Gretchen. A indenização de R$ 5 mil foi mantida em 2º grau.