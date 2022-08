Shakira estaria com 'coração partido' após Piqué ser visto com novo affair

Shakira estaria de "coração partido" com o suposto novo relacionamento do antigo companheiro, Gerard Piqué, recentemente fotografado ao lado da nova mulher. A informação foi revelada por uma pessoa próxima à cantora ao Us Weekly.

"Ela está feliz por ter seus filhos para se apoiar, pois este é um momento difícil para ela", disse a fonte.

O jogador do Barcelona foi flagrado ao lado da modelo Clara Chia, de 23 anos, em imagens obtidas pela emissora de televisão espanhola Telecinco. Os registros são do início do mês e é possível observar os dois juntos em um show de Dani Martin na Espanha.

Aqui está a nova namorada de Gerard Piqué: Clara Chía Marti!



Shakira está morando em uma cidade obrigada, pois precisa resolver as questões burocráticas de seus filhos com o pai. Deu um tempo na carreira, está tendo acompanhamento psicológico, e o EX marido curtindo a nova fase. pic.twitter.com/7cpffVBhSC — Shakira Now Brasil (@ShakiraNowBr) August 20, 2022

Atualmente, o antigo casal trava batalha judicial pela custódia dos dois filhos e pela divisão de bens. Ainda conforme a fonte, Shakira "só quer o melhor para as crianças e está tentando mantê-las longe de ouvir e ver todas as coisas negativas nas notícias sobre ela."

A cantora e o jogador de futebol anunciaram o fim do relacionamento em junho deste ano. Eles estavam juntos há 12 anos e são pais de Milan, de 9 anos, e de Sasha, 7 anos. O fim foi divulgado em meio a rumores de infidelidade por parte do atleta.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn