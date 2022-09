Rock in Rio 2022: veja programação dos shows de hoje, quinta-feira (08)

Os shows do festival Rock in Rio retornam nesta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro. O dia é dominado por bandas de rock no Palco Mundo, como Guns N' Roses, Måneskin, Offspring e CPM 22, enquanto cantoras pop se destacam no Palco Sunset. Confira a programação a baixo.

Para quem não vai ao festival de música é possível acompanhar as apresentações na TV aberta, em canais por assinatura e em streaming.

SHOWS DE 8 DE SETEMBRO, quinta-feira

Palco Mundo

00h10 - Guns N' Roses

22h20 - Måneskin

20h10 - Offspring

18h - CPM 22

Palco Sunset

21h15 - Jessie J

19h05 - Corinne Bailey Rae

16h55 - Gloria Groove

15h30 - Duda Beat

New Dance Order

02h - Adriatique

01h - Zac

00h - Sarah Stenzel

22h30 - Ben Böhmer

21h30 - Gui Boratto

20h - Du Serena Vs Junior C

18h30 - Leo Janeiro Vs Nepal

17h - Marta Supernova

16h - Nu Azeite Live

Espaço Favela

20h55 - Drenna

17h55 - TH4I convida Lia Clark

16h30 -Izzra

Palco Supernova

19h30 - Francisco, el Hombre

18h30 - O Grilo

17h30 - Scatolove

16h30 - Cali

Rock District

20h30 - Rock Street Band

19h10 - Rodrigo Santos

17h - Stormsons

Highway Stage

16h - Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 - Betta

15h - JP Bonfá

Rock Street Mediterrâneo

17h10 - Mariel & Crème de la Crème

16h30 - Wallace Oliveira

15h15 - Terra Celta

Onde assistir ao Rock in Rio ao vivo?

Multishow : terá transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset, a partir de 15h;

: terá transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset, a partir de 15h; Canal Bis : terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30;

: terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30; TV Globo : fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, nesta quinta-feira, após o "Conversa com Bial".

: fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, nesta quinta-feira, após o "Conversa com Bial". Globoplay : exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo";

: exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo"; g1: exibição da transmissão simultânea do Multishow na página de cobertura em tempo real para usuários logados.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn