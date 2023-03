Shakira quebra recordes com música que alfineta Piqué e atual namorada; veja quais

Shakira segue fazendo sucesso com a música destinada a seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. Segundo a Folha de S. Paulo, 'Shakira: BZRP Music Sessions Vol. 53', uma parceria da colombiana com o produtor argentino Bizarrap, quebrou quatro recordes do Guinness World Records e deu mais dez à cantora.

Na sexta-feira (10), Shakira e Bizarrap se apresentaram ao vivo no 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon. Empolgada, a plateia cantou a plenos pulmões a canção em espanhol. O sucesso de uma música latina em um dos principais programas dos Estados Unidos repercutiu na internet.

Nesse mesmo dia, ainda de acordo com a Folha, o Guinness World Records mostrou que a música quebrou quatro recordes: de faixa latina mais vista no YouTube em 24 horas (com 63 milhões de visualizações); de faixa latina mais rápida a alcançar 100 milhões de seguidores no YouTube (2 dias e cerca de 22 horas); de faixa latina com maior número de streamings em 24 horas no Spotify (com 14.393.342) e de faixa latina com maior números de streamings em uma semana no Spotify (80.646.962).

Veja os outros recordes que Shakira ganhou pela música, segundo a Folha de S. Paulo:

Primeira artista feminina a substituir a si mesma no primeiro lugar na parada Latin Airplay da Billboard (desbancando "Monotonía", seu dueto com Ozuna);

Maior número de 1º lugar na parada Latin Airplay da Billboard por uma artista feminina (18);

Mais semanas cumulativas em primeiro lugar na parada Hot Latin Songs da Billboard por uma artista feminina (67);

Maior número de hits no Top 10 na parada Hot Latin Songs da Billboard por uma artista feminina (33);

Maior número de hits no Top 10 na parada Latin Airplay da Billboard por uma artista feminina (35);

Maior número de 1º lugar na parada Latin Pop Airplay da Billboard por uma artista feminina (21);

Mais Top 10 hits na parada Latin Pop Airplay da Billboard por uma artista feminina (39);

Maior número de 1º lugar na parada de vendas de canções digitais latinas da Billboard (13);

Maioria das paradas da Billboard lideradas por uma faixa em espanhol de uma artista feminina (15).

A música

A letra da música é uma "direta" a Piqué e sua atual namorada, Clara Chía, de 23 anos de idade. "Você está tão estranho que eu nem consigo distinguir você / Eu valho por duas de 22 / Você trocou uma Ferrari por um Twingo / Você trocou um Rolex por um Casio", canta a colombiana.

A música viralizou logo após o lançamento, ultrapassando a marca de 150 milhões de visualizações no YouTube em uma semana.

Separação

Shakira e Piqué anunciaram o rompimento após 11 anos juntos, quando circularam boatos de traição por parte do ex-jogador. À época, viralizou uma foto de Gerard e Clara juntos durante o isolamento provocado pela pandemia de Covid-19.

Na imagem, os dois apareciam na casa que Piqué dividia com Shakira, enquanto a cantora estava viajando com os filhos do casal.