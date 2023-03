Shakira teria trocado socos com ex-sogra após traição de Piqué

A cantora Shakira teria levado um soco da mãe do ex, o jogador Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, em meio a uma discussão na frente dos filhos. A informação foi publicada neste fim de semana pelo site espanhol "El Popular", que também revelou que a ex-sogra teria acobertado o caso extraconjugal do filho.

Segundo a publicação, a briga teria se iniciado em meio a uma discussão, enquanto Piqué assistia ao conflito ao lado dos filhos do ex-casal, Sasha, de 8 anos, e Milan, de 10. Após ser agredida, Shakira revidou o soco dado pela ex-sogra, iniciando um embate direto.

Montserrat Bernabeu teria emprestado uma casa da família localizada em Cabrils, município da Espanha, para garantir que o filho tivesse encontros às escondidas com Clara Chía, mesmo estando casado com Shakira. Para completar a situação, a cantora estava suspeitando do affair na época e teria desabafado com a sogra sobre a traição.

Logo após isso, os embates entre as duas se tornaram públicos, como já revelado em diversos periódicos. Shakira chegou a colocar a boneca de uma bruxa virada para a casa da mãe de Piqué, expondo que a relação entre as duas vai de mal a pior.

Mudança de Shakira

Ainda conforme o "El Popular", a mãe de Piqué e o pai do ex-jogador agora torcem para que Shakira se mude da casa em que morava com o ex. na Espanha. A propriedade da artista fica nas proximidades da casa dos ex-sogros, que têm se incomodado com as provocações de Shakira.

Relatos da mídia internacional apontam que Shakira deve se mudar, ainda em abril deste ano, para os Estados Unidos.