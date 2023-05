Influenciadora desaparecida é achada morta em vala com outros seis corpos

A influenciadora digital Tania Araceli Guzmán Navarro foi encontrada morta em uma vala comum em Puruandiro, no México, após uma extensa busca pela polícia. Ela estava desaparecida há três semanas. As informações são do portal britânico The Scottish Sun.

Os policiais encontraram a mulher morta após relatos de cheiros pútridos vindos do local. Os outros corpos ainda não foram identificados pela polícia.

Segundo a imprensa local, os restos humanos estavam tão decompostos que a perícia levou cinco dias para estabelecer a identidade da jovem.

Desaparecimento

A família de Tânia denunciou o desaparecimento da jovem em 21 de abril. Eles alegaram que ela foi vista pela última vez andando na cidade natal por volta das 8h45.

Ainda não se sabe se há alguma ligação entre os sete mortos ou se os corpos foram jogados pelos mesmos assassinos, conforme a mídia local.

A polícia segue realizando investigações sobre o caso.