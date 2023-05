Regiane Alves relembra personagem de ‘Mulheres Apaixonadas’; novela voltará ao ar

A atriz Regiane Alves divertiu os seguidores do Twitter, na última terça-feira (23), ao relembrar o período em que interpretou Dóris, personagem que maltratava os avós idosos em “Mulheres Apaixonadas”, novela do autor Manoel Carlos.

“Mulheres Apaixonadas” voltará a ser exibida na TV Globo, no “Vale a Pena Ver de Novo”, a partir de segunda-feira (29), no lugar de “O Rei do Gado”.

A artista repostou um tuíte do Canal Viva com uma foto dela e de Dan Stulbach, que interpretava um marido violento no folhetim, com a legenda: “O ano era 2003 e esse dois não podiam sair de casa”. Regiane escreveu: “Nunca foi sorte, sempre foram os seguranças da Globo nas externas”.

Nos comentários, os fãs reagiram com bom-humor à publicação. “Mas gente, você era uma megera na novela”, escreveu um. “Deveria ter ganhado grandes prêmios por essa atuação… As pessoas acreditaram realmente que era você mesma”, disse outra. “Confesso que sentia muito ódio da personagem”, acrescentou outra seguidora.