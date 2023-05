Piqué estaria procurando apartamento próximo a Shakira, em Miami, diz jornal

Segundo o jornal espanhol El Confidencial, Gerard Piqué estaria procurando um apartamento em Miami, nos Estados Unidos, próximo à nova mansão de Shakira, para passar mais tempo com os filhos, Sasha e Milan, de 8 e 10 anos.

Ainda conforme a publicação, o ex-casal acordou judicialmente que Sasha e Milan deverão passar 70% das férias escolares com o ex-jogador de futebol, o que teria motivado Piqué a manter um imóvel na Flórida. O ex-atleta, no entanto, não descarta levar os pequenos de volta para a Espanha, onde está Clara Chía, a atual namorada.

Recentemente, o programa espanhol Mamarazzis noticiou que Gerard Piqué teria pedido à Justiça que os dias de visitação aos filhos fossem diminuídos, alegando não ter como ficar 10 dias por mês com as crianças devido aos seus compromissos profissionais. Para ele, o ideal seria ficar com as crianças apenas cinco ou seis dias por mês.

A notícia repercutiu negativamente nas redes sociais, e o ex-atleta foi bastante criticado.