Linha Direta aborda 'Golpe dos Nudes' nesta quinta-feira (25); entenda o esquema

O programa Linha Direta, da TV Globo, desta quinta-feira (25), aborda o esquema conhecido como "Golpe dos Nudes", em que criminosos fingem ser pais de adolescentes, e até mesmo policiais, para exigir dinheiro de homens que acreditavam ter trocado mensagens com as supostas jovens. A estratégia idealizada por uma quadrilha da região Sul do País, envolvia até cenários simulados e delegacias falsas para enganar as vítimas.

O episódio traz detalhes de como funciona o "modus operandi" do também chamado "Golpe das Novinhas" e alerta sobre como se proteger desse tipo de farsa, que viralizou e ainda é aplicada no Brasil.

Os criminosos também se passavam por delegados para pressionar a transferência de valores. No caso abordado pelo programa desta quinta, o esquema chegou a movimentar milhões de reais em ações comandadas de dentro de presídios de segurança máxima do estado do Rio Grande do Sul.

Conhecida ainda como catfishing, a prática acontece quando uma pessoa cria uma identidade virtual para enganar alguém e realizar chantagens e extorsões.

O programa ainda pede ajuda do público para localizar Giliane Lindsai da Silva Abreu, uma das principais integrantes da quadrilha, que está foragida da Justiça desde 2021. As denúncias podem ser realizadas através do telefone 181.

Como funciona o "Golpe dos Nudes"?

O perfil de uma jovem garota, que diz ter mais de 18 anos, entra em contato com um homem mais velho, até mesmo casado, pelas redes sociais. As conversas entre os dois se tornam mais íntimas e apaixonadas, com até mesmo troca de fotos nuas.

Até que um dia, a vítima recebe uma mensagem do suposto pai ou mãe da moça, que afirma que, na verdade, ela é uma adolescente. O responsável diz que denunciará a situação e exige pagamento em dinheiro para não levar o caso às autoridades.

Legenda: Esquema chegou a movimentar milhões de reais em ações comandadas de dentro de presídios de segurança máxima do estado do Rio Grande do Sul Foto: Shutterstock

Vídeos e áudios dos pais com ameaças são enviados. No entanto, as pessoas que aparecem nessas gravações não são os responsáveis pela garota, pois ela mesmo nem existe. É uma conta falsa. Os supostos responsáveis às vezes nem mesmo têm filhos. É tudo uma farsa para enganar o usuário e conseguir dinheiro.

Quando a vítima desconfia do golpe, a quadrilha muda a estratégia e envia materiais que mostram os responsáveis denunciando o caso em delegacias. Os cenários têm até policiais falsos e decoração que simulam as unidades policiais.

Linha Direta

O programa vai ao ar nesta quinta-feira após o Cine Holliúdy, na Globo. A partir de sexta, o programa poderá ser ouvido no Linha Direta Podcast, disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio.

O terceiro episódio da nova fase da atração foi ar na semana passada, dia 18, e falou sobre o caso Henry Borel. O garoto de quatro anos morreu em na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padastro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho. As investigações apontam que ele faleceu após sofrer agressões do padrasto e devido à omissão da mãe.