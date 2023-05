No Linha Direta, pai de Henry Borel revela último vídeo que guarda do filho; assista

Leniel Borel de Almeida, pai do menino Henry Borel, morto em março de 2021 quando estava com a mãe, Monique Medeiros, e o então namorado dela, Jairo Souza dos Santos Jr, o Dr. Jairinho, participou do programa Linha Direta, da TV Globo, nesta quinta-feira (18), dedicado a contar a história do filho. Emocionado, ele revelou a história por trás do último vídeo que tem do filho.

O menino de quatro anos aparece cantando a música "Mãezinha do Céu", que também fez parte da infância do pai. A atração exibiu Henry cantando e dançando a canção que aprendeu na escola e emocionou os telespectadores, que repercutiram o caso nas redes sociais.

"'Bota aquela musiquinha Mãezinha do Céu' [Henry pediu]. Eu sempre estudei em escola católica e o Henry também estava estudando. E eu não sabia que ele sabia cantar. Ele coloca a música e eu achei lindo. Aí a reação que eu tenho é gravar. E esse foi o último vídeo que meu filho deixa pra mim", desabafou o engenheiro.

Chorando, Leniel cantou: "Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer: Eu quero te amar. Eu não sei rezar, eu só sei que quero te amar".

O programa, que chegou a ser censurado após pedido de defesa de Jairinho, mas foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi um dos assuntos mais comentados da madrugada nas redes sociais. Durante a exibição, o apresentador Pedro Bial falou sobre outros casos cruéis envolvendo crianças e chegou a divulgar rostos de criminosos foragidos por crimes contra a infância.

Notícia da morte

No programa, que fez uma reconstituição do crime. Bial questionou Leniel sobre o momento que ele recebeu a notícia que Henry estava no hospital. O menino foi levado já desacordado por Monique e Jairinho.

Orientada pelo então companheiro, Monique ligou para o ex-marido: "Leniel, vem pro Barra D'Or [hospital do Rio de Janeiro] que o Henry está com dificuldade de respirar". O pai do menino contou que ao chegar ao hospital viu "cenas de terror".

Leniel Borel Pai de Henry Borel Ficaram mais 50 minutos tentando ressuscitar o Henry. E ali o Jairo muito próximo das médicas, e eu achava que ele como médico estava tentando ajudar com alguma coisa. A médica chega perto de mim e fala que ele já estava com rigidez cadavérica. Eu vi, Bial, a dificuldade que os médicos tinham de entubar o meu filho. O meu filho já com marcas, aquela criança linda que eu entreguei, o Henry já estava com a cabeça aumentada, o estômago dilatado, lesões...

Em outro trecho da entrevista, Leniel falou sobre Jairinho, réu por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança, além de coação de testemunhas: "Um monstro, sem piedade. Um psicopata com prazer em agredir crianças".

Defesa de Monique Medeiros no programa

Ré por homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva e falsificação ideológica, a mãe de Henry, Monique Medeiros, chegou a ser presa após a morte do menino, mas teve a prisão revogada em agosto de 2022. Ela sustenta a versão de que estava dormindo na madrugada em que o garoto morreu.

No programa, Hugo Novais, advogado da mulher, deu entrevista e afirmou que ela não tem nenhuma responsabilidade pela morte de Henry Borel. "Categoricamente a defesa de Monique informa: Monique não praticou nenhuma conduta que desse ensejo à morte de seu pequeno filho".

Caso Henry Borel

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padastro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho.

As investigações apontam que Henry morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia da morte, segundo laudo médico.

Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.