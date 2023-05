Nova mansão de Beyoncé e Jay-Z é 16 vezes mais cara que maior cobertura do Brasil

Há alguns dias, Beyoncé e Jay-Z compraram uma mansão em Malibu, na Califórnia, por US$ 200 milhões, o equivalente a R$ 993 milhões, e considerada a segunda maior transação imobiliária da história dos Estados Unidos. O valor desembolsado pelo casal é 16 vezes o da maior cobertura do Brasil, que está à venda por R$ 59 milhões, na praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, segundo o jornal O Globo. Os dois imóveis tem o luxo em comum.

Foto: reprodução/redes sociais

Arte

Em Malibu, a nova casa de Beyoncé e Jay-Z foi construída para o casal Bill e Maria Bell, grandes colecionadores de arte. A propriedade demorou 15 anos para ficar totalmente pronta, e tem mais de 3.700 metros quadrados. Ela foi transformada em uma grande galeria de arte, devido a impressionante coleção do casal.

Foto: reprodução/redes sociais

A obra da residência é assinada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, vencedor, em 1995, do prêmio Pritzker, um dos maiores reconhecimentos da arquitetura. O imóvel ainda tem grandes áreas de gramado, salas de estar, além de duas piscinas externas, sendo uma para natação e outra para espelho d’água.

Foto: reprodução/redes sociais

Tradição

Já no Brasil, a cobertura do Flamengo foi residência da tradicional família Guinle por anos. Além de receber a alta sociedade carioca, ela foi locação de filmagens de novelas, filmes e séries.

O imóvel de 3.900 metros quadrados de área, comprado pelo empresário José Carlos Fragoso Pires em 1990, vem sendo negociado por sua viúva. O local estava à venda há mais de 10 anos por R$ 65 milhões. Hoje é anunciado por R$ 59 milhões e ainda não encontrou comprador.

Foto: divulgação

A cobertura possui 4 andares. Os dois últimos são destinados às áreas sociais. O espaço também é alugado para eventos de luxos, com diárias a partir de R$ 50 mil.

O apartamento conta com cinco quartos, ambiente com pé-direito de 5,20 metros, salas de jantar, de estar e de jogos, além de piscina, duas saunas, jardim suspenso com árvores frutíferas, bar e adega. George Harrison chegou a se hospedar na propriedade, assim como Dorival Caymmi.