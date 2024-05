Linha Direta desta quinta (30) trará descoberta sobre o Caso Jeff Machado; relembre história

O Linha Direta, desta quinta-feira (30), promete trazer novas revelações sobre o caso do ator Jeff Machado. O promotor Sauvei Lau dará detalhes das novas descobertas feitas durante investigação sobre um dos acusados, Bruno Rodrigues, no programa.

Conforme o veículo, Bruno Rodrigues chegou a extorquir e ameaçar um ex-namorado de vazar suas fotos íntimas. Ele e Jeander Vinícius da Silva foram indiciados como responsáveis pelo assassinato do ator Jeff Machado, em maio do ano passado.

À época, o ator ficou 4 meses desaparecido e só foi achado graças aos seus cachorros. Na ocasião, os cães foram encontrados abandonados por uma amiga veterinária de Jeff, que foi uma das primeiras pessoas a desconfiar do comportamento do artista.

Após investigação da polícia, o corpo de Jeff Machado foi identificado dentro de um baú, enterrado e concretado, em um imóvel em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Em julho do ano passado, uma conclusão dos investigadores disse que o artista foi morto por motivo fútil após ter sido dopado, asfixiado e estrangulado com um fio de telefone.

A prisão de Jeander Vinicius da Silva Braga ocorreu no dia 2 de junho, no bairro de Santíssimo, Zona Norte do Rio, enquanto o produtor Bruno de Souza Rodrigues foi detido no Vidigal, na Zona Sul da capital, no dia 15 de junho.

Bruno havia prometido para a vítima o papel em uma novela. Por conta disso, o ator fez pagamentos, de R$ 25 mil, para conseguir a vaga. Concluindo que não conseguiria seguir com a farsa para obter vantagens financeiras, Bruno decidiu matar Jeff.

Já Jeander foi o responsável por transportar o corpo do ator até o imóvel alugado, além de abrir o buraco onde foi depositado o baú com o cadáver.

A conclusão da DDPA mostra que Bruno ainda tentou vender o carro de Jeff, também realizando compras de R$ 7 mil no cartão da vítima. Após o crime, os autores furtaram telefones, notebook, jaquetas de couro e a televisão do ator.

CRIME ENCOBERTO

Com a morte de Jeff, os cachorros do ator foram levados a um centro espírita no bairro Palmares, no Rio, onde sofreram maus-tratos e foram jogados na rua. A situação intrigou os familiares, que não sabiam do crime e desconfiaram do abandono, já que Jeff era muito cuidadoso com os oito animais.

Além disso, Bruno manteve contato com amigos e familiares da vítima se passando por Jeff. Ele utilizou as redes sociais para manter conversas falsas e postagens como se o ator ainda estivesse vivo.

Com a conclusão do inquérito, Bruno de Souza Rodrigues foi indiciado por oito crimes: homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver; estelionato e tentativa de estelionato; furto; invasão de dispositivo informático; maus-tratos a animais e falsa identidade.

A DDPA ainda indiciou Jeander Vinicius da Silva Braga por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

LINHA DO TEMPO DO CASO JEFF MACHADO