Delegado que pediu 'pelo amor de Deus' para ser ouvido por Moraes vai falar com a PF

Após o delegado Rivaldo Barbosa escrever bilhete pedindo para ser ouvido pela Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que ele seja ouvido. A declaração foi feita nesta segunda-feira (27).

Conforme o jornal O Globo, ele solicitou ser ouvido, “pelo amor de Deus”, no caso da morte da vereadora Marielle Franco. "Ao excelentíssimo ministro, por misericórdia, solicito que Vossa Excelência faça os investigadores me ouvirem, pelo amor de Deus", escreveu.

Por conta da carta, Moraes determinou que Rivaldo deve prestar depoimento em até cinco dias, para garantir a "não autoincriminação".

Veja também País Ronnie Lessa diz ter recebido proposta de negócio de mais de R$ 100 milhões para matar Marielle País Delegado preso no caso Marielle escreve bilhete e pede a Moraes 'pelo amor de Deus' para ser ouvido

Prisão de Rivaldo

Apontado pela PF como mentor intelectual do crime, Rivaldo está preso desde o dia 24 de março.

Além do delegado, foram alvos dos mandados de prisão preventiva cumpridos, também no dia 24 de março, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). No último dia 10, eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Todos os envolvidos negam os crimes.