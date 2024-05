Advogada desaparecida Anic Herdy havia dito para comerciante que perdeu a filha em uma tragédia

Uma das testemunhas do desaparecimento da advogada Anic Herdy afirmou que ela havia perdido a filha. Conforme o GLOBO, Michel Mansour foi ouvido pela polícia, detalhando que a vítima tinha o costume de frequentar a loja de eletrônicos dele, na Cidad Del Leste, no Paraguai, em 2021. Durante essas visitas, começou a saber mais sobre a história de Anic e do suspeito Lourival Fadiga, que se apresentava como um policial federal e companheiro da advogada.

Eles afirmaram que ela tinha perdido a filha em um acidente, e que a criança morreu queimada. Michel e Anic se aproximaram mais depois ela passou a ir sozinha na loja dele. Em meio às trocas, Anic contou que tomava remédios e ficava "muito mal" quando lembrava da tragédia da própria filha.

No estabelecimento, a advogada comprava itens de beleza e domésticos.

Entenda o caso

A advogada e estudante de Psicologia Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, desapareceu no dia 29 de fevereiro deste ano. No mesmo dia, o marido dela, Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, recebeu a mensagem de que a esposa havia sido sequestrada. O recado pedia o pagamento de R$ 4,6 milhões como resgate.

Um relatório da 105ª DP (Petrópolis) aponta Anic teria inicialmente ajudado Lourival a forjar um sequestro, detalhando que ele foi o idealizador do "falso sequestro", que tinha como objetivo extorquir Benjamin.

"Há fortes suspeitas que Anic, em razão desse relacionamento extra conjugal, tenha aderido ao plano criminoso de Lourival, ao menos inicialmente, certo é que ela de fato não foi mais vista, não havendo notícias de seu paradeiro, o que indica que ela possa ter sido assassinada". Relatório da 105ª DP (Petrópolis)

Benjamin, que é um dos herdeiros de um grupo que administrou universidades no Rio de Janeiro, pagou a fortuna, mas Anic não foi liberada. Assim, no dia 14 de março, a filha dela registrou a ocorrência de desaparecimento.

Lourival e os filhos foram presos no dia 20 de março, em Teresópolis. Também foi capturada uma mulher identificada como Rebecca Azevedo dos Santos, que seria amante do suspeito. Todos são réus por extorsão mediante sequestro e todos negam envolvimento no crime.

Anic ainda não apareceu, mas a família espera encontrá-la com vida.