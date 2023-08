Justiça aceita denúncia contra suspeitos de matar Jeff Machado

A 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aceitou a denúncia do Ministério Público contra Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga, acusados de matar o ator Jeff Machado.

Os réus estão presos temporariamente e tiveram a prisão convertida em preventiva. Bruno e Jeander são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A denúncia do MP também acusa os dois de maus-tratos aos animais, por suspeita de que os cachorros do ator foram abandonados por eles. Bruno também é acusado de estelionato, crimes patrimoniais, invasão de dispositivo eletrônico e falsa identidade.

Jeff foi morto em janeiro deste ano, na própria casa no Rio de Janeiro. O corpo dele só foi encontrado em maio, em um baú enterrado e concretado nos fundos de uma casa no bairro Campo Grande.

O inquérito policial da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) aponta que Jeff foi dopado, asfixiado e estrangulado com um fio de telefone.

Promessa de papel em novela

Segundo as investigações, Bruno havia prometido para Jeff um papel em uma novela. Por conta disso, o ator fez pagamentos, de R$ 25 mil, para conseguir a vaga. Concluindo que não conseguiria seguir com a farsa para obter vantagens financeiras, Bruno decidiu matar Jeff.

Já Jeander foi o responsável por transportar o corpo do ator até o imóvel alugado, além de abrir o buraco onde foi depositado o baú com o cadáver.

A conclusão da DDPA mostra que Bruno ainda tentou vender o carro de Jeff, também realizando compras de R$ 7 mil no cartão da vítima. Após o crime, os autores furtaram telefones, notebook, jaquetas de couro e a televisão do ator.

Jeander foi preso em 2 de junho, um dia após ter a prisão decretada, enquanto Bruno foi preso em 15 de junho escondido em uma casa do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Crime encoberto

Com a morte de Jeff, os cachorros do ator foram levados a um centro espírita no bairro Palmares, no Rio, onde sofreram maus-tratos e foram jogados na rua. A situação intrigou os familiares, que não sabiam do crime e desconfiaram do abandono, já que Jeff era muito cuidadoso com os oito animais.

Além disso, Bruno manteve contato com amigos e familiares da vítima se passando por Jeff. Ele utilizou as redes sociais para manter conversas falsas e postagens como se o ator ainda estivesse vivo.