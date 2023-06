Bruno Rodrigues, suspeito de assassinar Jeff Machado, teria dito que já 'matou outras pessoas'

Preso desde sexta-feira (2) por suspeita de envolvimento na morte do ator Jeff Machado, o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga disse, em novo depoimento à Polícia, que Bruno de Souza Rodrigues o chantageou dizendo "ter matado outras pessoas". O homem é apontado como o segundo envolvido no caso e está foragido.

Nas declarações, Jeander apresentou uma versão diferente do primeiro depoimento, realizado no dia 26 de maio. Segundo o termo de declaração do dia da prisão, no novo relato, o profissional confirmou que Marcelo — o suposto miliciado que teria auxiliado os dois homens a assassinar o artista — foi um personagem inventado pela dupla. As autoridades já contestavam a existência do terceiro envolvido. As informações são do portal G1.

O garoto de programa relatou que foi chantageado por Bruno logo após o crime, quando ele o ameaçou de contar a esposa dele que o marido trabalhava se prostituindo.

Na véspera de Jeander ser detido, ele disse que foi contactado por uma advogada, que se apresentou como Carol, supostamente contratada pelo outro suspeito. Ela o orientou a “se hospedar num hotel, formatar o telefone e trocar o chip”, porque “se a Polícia tivesse acesso às mensagens do seu celular, daria m*rda”.

Bruno Rodrigues segue foragido. O Disque Denúncia divulgou, no sábado (3), um cartaz em que pede informações sobre o paradeiro dele.