Jeff Machado usou herança do avô para pagar suspeito de assassinato, diz mãe do ator

O ator Jeff Machado, encontrado morto no último mês de maio, teria usado parte da herança recebida do avô para pagar o produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeita da morte do artista. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (9) pelo jornal Extra.

Segundo a mãe de Jeff, Maria das Dores Machado, de 73 anos, por causa do sonho de ser ator, o filho guardava todas as economias para as despesas com os cachorros que mantinha, manutenção do carro e para fazer pagamentos diretos ao produtor de TV Bruno Rodrigues.

As investigações e relatos familiares apontam que Jeff acreditava que faria um papel na próxima novela das 19h e, por isso, mantinha relação próxima de amizade com Bruno. O homem chegou a conhecer a família de Jeff.

Quantias sucessivas

Segundo Maria das Dores, o filho chegou a avisar que daria R$ 20 mil do dinheiro a Bruno Rodrigues. Na época, apesar do estranhamento sobre a quantia, ela deu forças para que Jeff seguisse com os pagamentos, acreditando que se tratava de um investimento na carreira dele.

"Cheguei a pagar R$ 12 mil para o Bruno. Depois, Jeff pediu que eu depositasse mais R$ 2 mil na conta dele. Foram vários depósitos. No total, eu devo ter pago uns R$ 18 mil, além do dinheiro que Jeff usou da herança", contou ela.

Bruno, então, teria dito a Jeff que o valor era para repassar a um homem chamado Felipe, que seria o responsável por conseguir o contrato do ator para uma novela televisiva. Ao todo, três meses se passaram em meio a essa negociação.

"Ele era tão dissimulado que chegou a negociar a casa do meu filho com a gente. Disse que tinha um casal interessado na compra e que o dinheiro seria usado para investir na carreira do Jeff. Bruno estava convencido de que meu filho era a vítima perfeita. Tudo que ele queria era extorquir todo o dinheiro dele. Isso já ficou bem claro", também relatou a mãe de Jeff ao jornal Extra.

Segundo a família do ator, Jeff teria desaparecido em janeiro, quando parou de se comunicar diretamente com a mãe, passando a enviar apenas mensagens de texto. A família desconfiou do contato, pois as mensagens não pareciam com as enviadas normalmente pelo artista. No fim de maio, agentes da polícia encontraram os restos mortais de Jeff em um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Bruno de Souza é produtor de televisão e amigo de Jeff. De acordo com a família da vítima, ele estava com os cartões bancários e as chaves da casa e do carro do ator. Foi ele quem registrou o desaparecimento de Jeff. Jeander Braga alega ser ajudante de pedreiro, e, segundo as investigações policiais, tinha uma relação próxima com a vítima. Sim. Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nesta sexta-feira (2). O outro suspeito de matar Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues, ainda não foi capturado e é considerado foragido. Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de que o ator teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela. Produtor, Bruno de Souza trabalhou na Globo até 2018, quando foi desligado da empresa. Em nota, a emissora declarou ter fornecido detalhes da demissão à polícia.