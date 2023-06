Bens de Jeff Machado serão doados, diz mãe do ator

Maria das Dores Machado, mãe do ator Jeff Machado, revelou que alguns objetos do artista ficarão com a família, mas outra parte será doada a quem precisa. A declaração foi dada sábado (3), na missa de sétimo dia de Jeff (a partir da data que ele foi enterrado), que aconteceu em Araranguá, Santa Catarina, onde ele nasceu.

“Ele era associado ao Rotary Club de Florianópolis. Gostava de ajudar as pessoas que precisavam quando podia. Como tinha muitos objetos em casa, parte deverão ser doados [sic]. Vou ficar com alguma coisa, mas ainda não escolhi. O momento ainda é de muita dor”, disse a mãe ao Extra.

A família também deve se desafazer da casa onde Jeff morava, em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, mas esse processo será mais demorado, já que o imóvel terá que passar por inventário.

Morte de Jeff Machado

O ator Jeff Machado foi morto em janeiro desse ano, na própria casa, no Rio de Janeiro, asfixiado com um fio de telefone. Depois o corpo dele foi colocado em um baú e transportada para uma casa em Campo Grande. As autoridades localizaram o corpo em maio deste ano.

Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso na última sexta-feira (2) pela morte do artista. Em depoimento à polícia, ele disse que Bruno de Souza Rodrigues, que está foragido pelo crime, o chantageou e lhe disse “ter matado outras pessoas”.