Administrador da página 'Carros de baiano' é morto a tiros em São Paulo

Responsável pela página “Carros de baiano”, o influenciador Diego Henrique Barbosa morreu após ser baleado, na Zona Norte de São Paulo. Com mais de 1,2 milhão de seguidores, a vítima era muito conhecida nas redes sociais por compartilhar imagens de veículos modificados, comentando-as de forma bem-humorada. As informações são do Metrópoles. A morte foi na última sexta-feira (2).

Em registros feitos por câmeras de segurança, o influenciador aparece deixando a casa da namorada, quando um veículo prateado se aproxima. Com o automóvel ainda em movimento, uma pessoa abre a porta do passageiro e efetua, no mínimo, 12 disparos contra Diego.

Acionados, agentes da Polícia Militar foram ao local, encontrando o influenciador ferido, mas ainda consciente. A vítima, de 37 anos, chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e acabou falecendo.

O caso foi registrado como homicídio e morte suspeita no 33º Distrito Policial de Osasco. Por enquanto, as autoridades apreenderam dois celulares, e investigam se o homem foi executado.

SEGUIDORES LAMENTAM

Na página comandada por Diego, seguidores deixaram comentários lamentando o ocorrido. “Fará muita falta, que sua passagem seja tranquila. Fez muita gente rir em momentos que não eram nada bons. Vá em paz, meu irmão!”, escreveu um dos perfis.

Outro usuário afirmou que as publicações do influenciador conquistaram uma “legião de fãs” e também ressaltou a falta que Diego fará.