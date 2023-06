Homem mata esposa e enfia a faca no próprio peito após chegada da PM, no Distrito Federal

A pedagoga Adrielly Thauana foi morta a facadas pelo seu marido, Junior Gomes, nessa sexta-feira (2) no Distrito Federal. Após a chegada da Polícia Militar à residência do casal, o homem enfiou a faca no próprio peito, mas foi resgatado. A ocorrência foi registrada como feminicídio.

A agressão foi denunciada pelo irmão da vítima, que pediu socorro a uma equipe da Polícia Militar do DF no meio da rua, por volta das 20h30. Ele afirmou que Adrielly estava sendo agredida pelo marido dentro da casa do casal.

As informações são do O Globo.

Ação da polícia

Os agentes precisaram pular o muro para entrar na casa, já que Júnior estava impedindo o acesso ao local do crime. Ao entrarem, os policiais se depararam com o corpo da vítima caído no chão, esfaqueada.

Gomes, então, pegou a faca e cravou no próprio peito. Ele foi socorrido pela Equipe dos Bombeiros do Distrito Federal, que o levou para o hopital do Gama. A Polícia Civil do Distrito Federal informou que Gomes está em situação estável, mas segue entubado no centro cirúrgico, sob escolta hospitalar.

Adrielly não costumava publicar muito no Instragram, mas quase todas as imagens eram com o marido. No perfil dela não havia publicações recentes de fotos, mas quase todas as postagens eram de imagens com o marido.

Em 2021, por exemplo, numa postagem que celebrava o aniversário de um ano de namoro, ela escreveu: " 1 ano de tantas coisas que passamos. Percebemos que para crescer como casal de verdade devemos passar por diversos momentos".