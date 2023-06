Produtor dopou cachorros de Jeff Machado após matar ator, diz garoto de programa

O produtor Bruno de Souza Rodrigues teria dopado os oito cachorros de Jeff Machado após matar o ator com um fio de celular, conforme informou Jeander Vinícius da Silva Braga, em segundo depoimento, nesta segunda-feira (5).

O garoto de programa Jeander Vinícius está preso desde a última sexta-feira (2). Bruno e Jeander teriam levado os animais para um terreiro desativado, também no Rio.

Conforme o g1, o garoto de programa, que também é pedreiro e padeiro, negou a existência do miliciano Marcelo. No primeiro depoimento, Jeander informou que Marcelo havia matado Jeff, contudo, a Polícia descartou essa hipótese. Bruno dopou os animais ao sair com o corpo do tutor deles em um baú.

Transporte dos animais

Em depoimento, o padeiro contou que o produtor pediu que ele levasse os animais a um terreiro desativado, em Santa Cruz, dois dias após o crime, em 25 de janeiro. Bruno havia contratado um "táxi dog" para levar os oito cães, da raça setters.

Legenda: Oito cães do ator Jeff Machado Foto: Reprodução/Redes Sociais

O local onde os animais foram deixados era do pai de santo Jorge Augusto Barbosa Pereira, ex-namorado de Jeander, que já foi ouvido pela Polícia. Às autoridades, Jorge explicou que, dias depois a entrega dos animais, “recebeu uma ligação de uma vizinha reclamando muito do barulho dos latidos dos cães e do cheiro de fezes".

O pai de santo entrou em contato com Jeander para resolver a situação. As investigações apontam que Bruno abriu o portão do local e esperou os cães saírem.

Resgate dos setters

O setter Cazuza foi o primeiro cão resgatado, em 30 de janeiro. Todos os animais de Jeff Machado tinham nomes de ídolos da MPB. Cazuza estava cansado, vagava por ruas de Santa Cruz e uma moradora acionou a ONG Indefesos.

No dia seguinte ao resgate de Cazuza, em 31 de janeiro, o cão Vinícius de Moraes foi visto também vagando em ruas. Em 1º de fevereiro foram encontrados Nando Reis e Tim Maia. Os tutores de setters costumam usar chips de identificação nos cães.

Legenda: Cachorros de Jeff Machado foram encontrados no início de fevereiro Foto: Reprodução

Todos os quatro cães encontrados vagando pertenciam ao ator. Jeff Machado foi procurado para resgatar os setters ou ser responsabilidade pelo abandono.

Em outro bairro, em Paciência, no dia 3 de fevereiro, foram encontrados mais dois cães, Elis Regina e Rita Lee. A última havia sido atropelada, e morreu. O cão Caetano Veloso foi achado em Campo Grande, no dia 4 de fevereiro, com diversos machucados. Já o cachorro Gilberto Gil, nunca foi localizado.

Bruno se passou por Jeff

Após cometer o crime, o produtor Bruno Machado manteve a posse do celular de Jeff Machado e se passou por ele ao conversar com familiares. Em 2 de fevereiro, ao encontrarem quatro cães de Jeff, o produtor enviou uma mensagem a Diego Machado, irmão dele.

“Os bichos que estão me deixando preocupados, porque 4 fugiram. Aí tô aqui, mas com a cabeça lá. Tomei a pior atitude pra vir pra SP e tô sendo massacrado no RJ. Vontade de largar tudo aqui e voltar pra vida triste que tinha lá. Só pra não ficarem me acusando de abandono de animal”, escreveu.

Diego respondeu e motivou o irmão nesse momento. “Não faz isso, nego. Segue o teu caminho. Pedra vai ter sempre", disse o suspeito. O suspeito retorna o contato com Diego por mensagens de texto, em 3 de fevereiro, pedindo para acalmar Maria das Dores, mãe dos garotos.

No mesmo dia, Diego pergunta se pode ligar para Jeff. O produtor despista e depois responde que o celular "caiu na privada" e que "não consegue escutar nada direito". Em seguida, Bruno volta a pedir que a mãe de Jeff seja acalmada "Só te peço pra blindar a mãe, pra ela não ficar preocupada. Ela me ligou várias vezes e eu estava mega ocupado", escreveu.

Diego começa a se preocupar com o irmão ao saber do estado em que os animais estão, conforme soube ao conversar com a veterinária Patrícia Triacca, criadora de setters e amiga de Jeff.

“Estão perguntando se tais normal. Só falo contigo se me ligar. É sério. Eles não estão brincando, ONG envolvida. Se não dar satisfação eles podem ir na sua casa. Você está jogando tudo fora. Elas dizem que tem provas que você abandonou. Isso é verdade?”, disse Diego.

Diego pediu para que Jeff telefonasse para ele, contudo, o ator não retornou. "Jeff, por favor cara, o que você quer da gente? Para nem da satisfação? Até amanhã, se você não ligar, vou acionar a polícia e estou indo até o Rio", escreveu.

Em 4 fevereiro, Diego Machado vai à Delegacia de Descoberta de Paradeiros para registrar o desaparecimento e Bruno Rodrigues o acompanha.