Bruno Rodrigues, suspeito de matar Jeff Machado, é flagrado deixando esconderijo com seu cão

A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue em busca de Bruno de Souza Rodrigues, procurado pelo homicídio e ocultação de cadáver de Jeff Machado. Conforme imagens de câmeras de segurança do dia 27 de abril, acessada pelo G1, o produtor foi visto passeando com seu cão da raça yorkshire, chamado Chanel, dentro de uma bolsa, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Conforme as investigações, o animal de estimação é sempre visto com o suspeito. Além disso, a Polícia descobriu que Bruno estava escondido no apartamento de um amigo na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, pelo menos até poucos dias antes da última quinta-feira (1º), quando foi expedido mandado de prisão contra ele.

Segundo o G1, nessa terça (6), a defesa de Bruno protocolou pedido de habeas corpus na 1ª Câmara Criminal. O pedido ainda aguarda a análise da desembargadora Katya Maria de Paula Menezes Monnerat.

Suspeito dopou cachorros de vítima

Segundo Jeander Vinícius da Silva Braga, garoto de programa preso na última sexta-feira (2), suspeito de participar do assassinato de Jeff Machado e de ajudar a ocultar o cadáver, Bruno teria dopado os oito cachorros do ator após matá-lo com um fio de celular.

O depoimento foi dado pelo preso à Polícia na segunda-feira (5). Além disso, Jeander contou que Bruno chegou a pedir documentos, senhas e e-mails para Jeff, em nome de um suposto contrato de trabalho que seria assinado.