Barragem de condomínio de luxo rompe e alaga casas e rodovias em MS; assista ao vídeo

A barragem da represa do condomínio de luxo Nasa Park, localizado entre Campo Grande e Jaraguari, em Mato Grosso do Sul, rompeu nesta terça-feira (20), ocasionando alagamentos em rodovias e casas na região. A BR-163 foi totalmente interditada perto do km 500. As informações são do g1.

A represa tem mais de 20 hectares de lâmina e fica no meio de aproximadamente 100 casas de luxo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a barragem rompeu por volta das 9h30 e ainda não há informações sobre vítimas.

Imóveis foram invadidos pela água e a área ficou sem acesso à energia elétrica. Um sócio proprietário do Nasa Park informou que está investigando o caso. "Temos que aguardar, não temos qualquer informação concreta até agora. O engenheiro da obra na época já está sabendo", disse.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve danos ao asfalto e orientou os motoristas a utilizarem os desvios nos Kms 495 e 511 da BR-163.

