Morre Margarita Sansone, primeira-dama de Curitiba, aos 79 anos

A primeira-dama de Curitiba, Margarita Pericás Sansone, morreu nesta terça-feira (20) aos 79 anos. A informação foi confirmada pelo marido dela, o prefeito Rafael Greca (PSD), por meio de publicação nas redes sociais. De acordo com familirares, a causa da morte de Margarita foi um linfoma.

"Com profundo pesar e meu coração curitibano dilacerado, cumpro o doloroso dever de comunicar a passagem de minha amada Margarita Elisabeth Pericás Sansone de Macedo. Que os Anjos e os Santos a acompanhem com cânticos de glória até a cidade Santa de Jerusalém. Que o bem infinito que ela desejou aos Curitibinhas, suas famílias e, principalmente, aos mais vulneráveis seja o tom dessa sua despedida. Viverá para sempre em mim e em todos que a amam", escreveu Greca.

Veja publicação

O prefeito informou, na última sexta-feira (16), que Margarita estava internada em estado grave no Hospital São Marcelino Champagnat, na capital paranaense.

Segundo informações do portal g1, o velório ocorrerá às 10h de quarta-feira (21), no Memorial de Curitiba. Haverá uma missa de despedida, marcada para 15h. Margarita será sepultada no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

O prefeito Rafael Greca pediu ao público que, ao invés de enviar coroas de flores em homenagem à primeira-dama, sejam feitas doações de alimentos para o Banco de Alimentos ou artigos para o Disque Solidariedade, por meio do telefone 156.

Devido à morte de Margarita, que se destacou pela relevância do trabalho na área da assistência social de Curitiba, o governador Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias no Paraná.

A Câmara Municipal de Curitiba suspendeu todas as atividades nesta quarta e adiou as votações previstas. A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) também decretou luto oficial de três dias.